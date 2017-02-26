Дети в Ревде спасались от бродячих собак на горке (ВИДЕО)

На кадрах видно, как три довольно крупных особи стоят в ожидании юных ревдинцев. Ребята не рискнули слезть с импровизированного убежища, пока ждали помощь. Интересно, что ее они так и не дождались – псы убежали с площадки сами. Всё продолжалось порядка 20-ти минут.



Случайный очевидец – Светлана, видеоблоггер из Ревды, не понаслышке знает о проблеме бродячих собак в городе. Увидев ребят на горке и собак, она сразу же начала звонить в администрацию муниципалитета, однако ни один телефон не отвечал. По словам Светланы, проблема существует уже долгое время, но власти не спешат ее решать.