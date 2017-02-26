Дети в Ревде спасались от бродячих собак на горке (ВИДЕО)

Жительница Ревды сняла на видео, как дети на детской площадке были вынуждены долгое время простоять на горке, чтобы их не достали бродячие псы.
На кадрах видно, как три довольно крупных особи стоят в ожидании юных ревдинцев. Ребята не рискнули слезть с импровизированного убежища, пока ждали помощь. Интересно, что ее они так и не дождались – псы убежали с площадки сами. Всё продолжалось порядка 20-ти минут.
Случайный очевидец – Светлана, видеоблоггер из Ревды, не понаслышке знает о проблеме бродячих собак в городе. Увидев ребят на горке и собак, она сразу же начала звонить в администрацию муниципалитета, однако ни один телефон не отвечал. По словам Светланы, проблема существует уже долгое время, но власти не спешат ее решать.
Видео: Ura.ru