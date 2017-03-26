| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Митинг против строительства завода по переработке сурьмы прошел в Асбесте (ФОТО)

26 марта 2017, 09:30Добавить новость
город,здоровье,Свердловская область,экология,Асбест,митинг,завод,сурьма

В Асбесте 25 марта состоялся митинг против строительства производства по переработке сурьмяных концентратов. Как сообщают источники, в акции протеста приняли участие до 2 тыс. местных жителей.

Организатор митинга – Наталья Крылова. Она является депутатом городской думы муниципалитета, где собираются построить завод. Как пишет ZNAK, власти области пытаются убедить горожан, что строительство завода вполне безопасно, там будут применяться технологии, которые не допустят образования вредных для здоровья граждан последствий. Однако, как заявляет депутат-активистка, на компромиссы жители Асбеста не пойдут.

На данный момент активисты собрали более 500 подписей против возведения опасного производства.

Изначально завод планировали построить в Дегтярске, но там местные жители и администрация оказали ярое сопротивление. Как сообщают экологи, строительство производства по переработке сурьмы может стать для города экологической катастрофой.


город,здоровье,Свердловская область,экология,Асбест,митинг,завод,сурьмагород,здоровье,Свердловская область,экология,Асбест,митинг,завод,сурьмагород,здоровье,Свердловская область,экология,Асбест,митинг,завод,сурьма

 

Фото: ZNAK

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нижнем Тагиле в ближайшие дни 10 марта, 08:50
Зеленый снег лежал в Первоуральске: на заводе «Русский хром» произошла нештатная ситуация (ФОТО) 1 декабря 2016, 08:50 2
Рекомендации по реабилитации Черноисточинского пруда были даны РосНИИВХ тагильским чиновникам еще 15 лет назад 3 ноября 2016, 11:45

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 46
Подписаться на новости