Митинг против строительства завода по переработке сурьмы прошел в Асбесте (ФОТО)

В Асбесте 25 марта состоялся митинг против строительства производства по переработке сурьмяных концентратов. Как сообщают источники, в акции протеста приняли участие до 2 тыс. местных жителей.

Организатор митинга – Наталья Крылова. Она является депутатом городской думы муниципалитета, где собираются построить завод. Как пишет ZNAK, власти области пытаются убедить горожан, что строительство завода вполне безопасно, там будут применяться технологии, которые не допустят образования вредных для здоровья граждан последствий. Однако, как заявляет депутат-активистка, на компромиссы жители Асбеста не пойдут.





На данный момент активисты собрали более 500 подписей против возведения опасного производства.





Изначально завод планировали построить в Дегтярске, но там местные жители и администрация оказали ярое сопротивление. Как сообщают экологи, строительство производства по переработке сурьмы может стать для города экологической катастрофой.







Фото: ZNAK