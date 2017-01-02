1,2 миллиарда рублей нужно Свердловской области на вакцинацию населения

Тема иммунизации населения была рассмотрена на заседании Законодательного собрания под началом Вячеслава Погудина. Свое мнение о нехватке средств на бесплатную вакцинацию высказал руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Кузьмин.

Участники круглого стола проанализировали результаты профилактики 2016 года. В прошлом году прививки получили 7 миллионов жителей Свердловской области, что позволило избежать возникновения 182 000 случаев инфекционных заболеваний. В основном это корь, коклюш, дифтерия, краснуха, клещевой энцефалит и гепатиты группы А и В.



Как утверждает Сергей Кузьмин, лучше потратиться на вакцинацию, чем позже лечить население от инфекций:





Стоимость лечения в сотни раз превышает затраты на профилактику. Например, пройти курс прививок от гепатита В обойдется в 456 раз дешевле, чем лечиться от болезни, -- заявил он.

В прошлом году на проведение вакцинации населения было выделено 487 миллионов рублей, тогда как лечение могло бы нанести Свердловской области ущерб в размере 5,5 млрд руб. Чаще всего вакцинировались от энцефалита – было привито 86% жителей, что позволило избежать сотен смертей и множества случаев инвалидности.



Для охвата того же объема на 2017 год по подсчетам специалистов необходимо не меньше 1,2 миллиарда рублей. Как сообщает Тагильский Рабочий, участники заседания приняли решение об обращении в Государственную Думу. Цель обращения – расширение Национального календаря прививок и внесение в него ряда онкологических и инфекционных заболеваний.



Руководителям предприятий предлагается внести в договора сотрудников пункта об обязательной вакцинации от клещевого энцефалита, гриппа и пневмококковых инфекций.