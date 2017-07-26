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Новости Нижнего Тагила

Масляное пятно образовалось на поверхности городского пруда в Екатеринбурге (ФОТО)

26 июля 2017, 21:05Добавить новость
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В среду 26 июля жителями Екатеринбурга на поверхности городского пруда было замечено масляное пятно. Причины его появления теперь выясняют сотрудники прокуратуры.

Пятно разрослось от Макаровского моста до берега театра Драмы. Специалисты надзорных органов, которые приехали на место, берут пробы воды с целью выяснить состав вещества, из которого оно образовалось.

Получить комментарии от подрядной организации, которая занимается реконструкцией Макаровского моста, не удалось, сообщает URA.ru.

 


 

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Фото: URA.ru

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