Масляное пятно образовалось на поверхности городского пруда в Екатеринбурге (ФОТО)

Пятно разрослось от Макаровского моста до берега театра Драмы. Специалисты надзорных органов, которые приехали на место, берут пробы воды с целью выяснить состав вещества, из которого оно образовалось.



Получить комментарии от подрядной организации, которая занимается реконструкцией Макаровского моста, не удалось, сообщает URA.ru.

Фото: URA.ru