8-летний екатеринбуржец едва не утонул в Городском пруду из-за резкого подъема воды

Это произошло 25 августа. Мальчик по имени Сергей гулял вместе с 12-летним братом Данилом. Они шли по берегу обмелевшей реки, как вдруг уровень воды начал резко подниматься.



Вода поднялась до такой степени, что 12-летнего мальчика едва не скрыло с головой. Он умел плавать, поэтому добрался до берега, чтобы позвать на помощь.



Спасать 8-летнего ребёнка бросился охранник УрГУПСа, который осматривал территорию и был неподалёку. Мужчина доплыл до ребёнка и вытащил его на берег. Жизни мальчика ничего не угрожает, передает Rupolit.