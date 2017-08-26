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Новости Нижнего Тагила

8-летний екатеринбуржец едва не утонул в Городском пруду из-за резкого подъема воды

26 августа 2017, 09:15Добавить новость
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В столице Урала в Городском пруду едва не погиб 8-летний мальчик из-за того, что уровень воды начал резко подниматься.

Это произошло 25 августа. Мальчик по имени Сергей гулял вместе с 12-летним братом Данилом. Они шли по берегу обмелевшей реки, как вдруг уровень воды начал резко подниматься.

Вода поднялась до такой степени, что 12-летнего мальчика едва не скрыло с головой. Он умел плавать, поэтому добрался до берега, чтобы позвать на помощь.

Спасать 8-летнего ребёнка бросился охранник УрГУПСа, который осматривал территорию и был неподалёку. Мужчина доплыл до ребёнка и вытащил его на берег. Жизни мальчика ничего не угрожает, передает Rupolit.

 
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