Зоны для курения детей установлены в оздоровительном лагере: об этом сообщила в соцсетях жительница Нижнего Тагила (ФОТО)

Мать одного из детей, отдыхающих в лагере «Изумрудный» под Нижним Тагилом, рассказала о том, что в оздоровительном учреждении имеются специальные места для курения детей.

Жительница Нижнего Тагила рассказала в социальной сети о том, что в оздоровительном лагере, где отдыхал ее ребенок, установлены зоны для курения детей. По ее словам, вожатые сразу спрашивают у приехавших детей, кто из них курит, и показывали место, где это можно делать.





Также женщина сообщила о том, что в лагере – ужасные условия проживания:





Зашли в комнату, где спят дети, это ужас! Там ремонт 100 лет, наверное, не проводился! Потолок в трещинах, стены кое-как закрашены, все сыпется… Мы были в шоке! Единственный плюс — это питание! По внешнему виду зданий сразу заметно, что ремонта давненько не проводилось. Куда смотрела комиссия?

Фото: URA.RU





На возмущения тагильчанки ответил Андрей Шубин, представившийся заместителем начальника лагеря «Изумрудный». Наличие курительных зон он отрицает, называя это «выдумками детей». А жилищные условия в лагере он прокомментировал так:





У нас не санаторий и не отель. Вы купили путевку за три копейки и после этого еще пытаетесь здесь возникать? Это очень неправильно с вашей стороны! 20 дней за вашим ребёнком присматривал педколлектив высшей категории просто, и вы сейчас высказываете свои претензии.

Как сообщает РИА URA.RU, путевка в оздоровительный лагерь «Изумрудный» стоит 21 094 рубля. Управляющий детским лагерем «Изумрудный» Юрий Никитин сообщил о том, что проблемы с курением детей и плохим ремонтом есть, но с ними сотрудники борются. Он объяснил:



