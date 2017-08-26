Зоны для курения детей установлены в оздоровительном лагере: об этом сообщила в соцсетях жительница Нижнего Тагила (ФОТО)

Жительница Нижнего Тагила рассказала в социальной сети о том, что в оздоровительном лагере, где отдыхал ее ребенок, установлены зоны для курения детей. По ее словам, вожатые сразу спрашивают у приехавших детей, кто из них курит, и показывали место, где это можно делать.
Также женщина сообщила о том, что в лагере – ужасные условия проживания:
Зашли в комнату, где спят дети, это ужас! Там ремонт 100 лет, наверное, не проводился! Потолок в трещинах, стены кое-как закрашены, все сыпется… Мы были в шоке! Единственный плюс — это питание! По внешнему виду зданий сразу заметно, что ремонта давненько не проводилось. Куда смотрела комиссия?
Фото: URA.RU
На возмущения тагильчанки ответил Андрей Шубин, представившийся заместителем начальника лагеря «Изумрудный». Наличие курительных зон он отрицает, называя это «выдумками детей». А жилищные условия в лагере он прокомментировал так:
У нас не санаторий и не отель. Вы купили путевку за три копейки и после этого еще пытаетесь здесь возникать? Это очень неправильно с вашей стороны! 20 дней за вашим ребёнком присматривал педколлектив высшей категории просто, и вы сейчас высказываете свои претензии.
Как сообщает РИА URA.RU, путевка в оздоровительный лагерь «Изумрудный» стоит 21 094 рубля. Управляющий детским лагерем «Изумрудный» Юрий Никитин сообщил о том, что проблемы с курением детей и плохим ремонтом есть, но с ними сотрудники борются. Он объяснил:
Да, дети умудряются пронести сигареты и есть место, где они курят. Но вожатые и охранники их ловят, сигареты потом отдают родителям. Что касается ремонта, то ведь везде не слишком хорошо. У нас не евроремонт, но условия жизни нормальные. Давали бы нам миллиарды, был бы у нас «Артек».