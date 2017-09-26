Екатеринбургские медики внедрили новую методику реабилитации юных пациентов

Суть новой методики реабилитации детей паллиативного отделения состоит в посещении бассейна с использованием аппарата искусственной вентиляции лёгких. Сочетание водной и воздушной среды оказывает благоприятное влияние на пульс, дыхание, сон и общее самочувствие маленького пациента.
Как передаёт «Федерал Пресс»,для пациентов паллиативного отделения ОДКБ №1 разработаны все условия, при которых они не становятся изолированными от общества. Ребёнок может общаться со сверстниками, взаимодействовать с окружающим миром в полной мере.
Главным, считают врачи, при использовании новой методики реабилитации - даже не восстановление физических возможностей. Важным для маленького пациента являются получаемые эмоции и процесс адаптации к окружающему миру и людям в нём.
Екатеринбургские медики внедрили новую методику реабилитации юных пациентов26 сентября 2017, 06:05Добавить новость
Суть новой методики реабилитации детей паллиативного отделения состоит в посещении бассейна с использованием аппарата искусственной вентиляции лёгких. Сочетание водной и воздушной среды оказывает благоприятное влияние на пульс, дыхание, сон и общее самочувствие маленького пациента.
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