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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбургские медики внедрили новую методику реабилитации юных пациентов

26 сентября 2017, 06:05Добавить новость
больница,дети,Екатеринбург,здоровье,ребенок,Свердловская область,реабилитация
В Областной детской клинической больнице № 1 внедрили новую систему реабилитации для паллиативных детей.

Суть новой методики реабилитации детей паллиативного отделения состоит в посещении бассейна с использованием аппарата искусственной вентиляции лёгких. Сочетание водной и воздушной среды оказывает благоприятное влияние на пульс, дыхание, сон и общее самочувствие маленького пациента.

Как передаёт «Федерал Пресс»,для пациентов паллиативного отделения ОДКБ №1 разработаны все условия, при которых они не становятся изолированными от общества. Ребёнок может общаться со сверстниками, взаимодействовать с окружающим миром в полной мере.

Главным, считают врачи, при использовании новой методики реабилитации - даже не восстановление физических возможностей. Важным для маленького пациента являются получаемые эмоции и процесс адаптации к окружающему миру и людям в нём.

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