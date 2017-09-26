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Новости Нижнего Тагила

Почти 2 000 детей-сирот Свердловской области не прошли диспансеризацию в 2016 году

26 сентября 2017, 17:30Добавить новость
здоровье,Свердловская область,сироты,дети,прокуратура,губернатор,проверка,нарушения

1 922 ребенка-сироты или не имеющего родителей не прошли в прошлом году диспансеризацию.

Те же дети, кто прошел исследования, не получили лечения узких специалистов. К примеру, в детском доме-школе Серова пятерым ребятам требовалось лечение со стороны таких специалистов, как стоматолог, психиатр и окулист. Однако начальство учреждения этот факт игнорировало.

 

Аналогичный случай произошел в Ивделе. Там 23 ребенка не прошли дополнительных исследований после диспансеризации в центральной больнице.

 

В обоих случаях после вмешательства прокуратуры дети проходили дополнительные осмотры у специалистов. Виновные в халатности лица понесли дисциплинарное наказание.

 

Прокуратурой было внесено 67 представлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 71 человек, а в суд направлено 12 исков.

 

Учитывая выявленные нарушения, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес представление губернатору Евгению Куйвашеву об отсутствии контроля за работой медучреждений со стороны Минсоцполитики и Минздрава региона, пишет «Уралинформбюро».

 

 
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