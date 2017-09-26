Тагильские полицейские вооружились граблями и вышли на субботник (ФОТО)

Мероприятие состоялось в сквере у здания МВД на улице Островского. Погода сопутствовала вооружившимся граблями и метлами правоохранителям при уборке территории.



Экологические мероприятия для тагильского состава полиции, добавим, стали традицией.

Участники трудового десанта прибрали территорию мемориала памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Монумент «Солдатам правопорядка» был открыт в октябре 2016 года и стал знаковым местом, где проводятся торжественные мероприятия, молодые сотрудники принимают Присягу, -- рассказали в пресс-службе.



В пресс-службе МВД уверены, что таким образом полицейские демонстрируют небезразличие, бережное отношение к родному городу.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила