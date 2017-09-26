Жители дома в Екатеринбурге больше года живут без газа из-за собачницы (ФОТО)

Жильцы неоднократно жаловались в мэрию, а в настоящее время в суде на рассмотрении находится иск. Есть вероятность, что женщину выселят, квартира не приватизирована.





Людей не устраивает, что собаки и кошки зачастую выходят в подъезд и во двор. Бывали случаи, что животные нападали на детей, некоторые питомцы достаточно агрессивны.





Также подъезд уже целый год живёт без газа. Дело в том, что женщина в своё время не пустила газовиков в квартиру для проверки оборудования.



Соседи рассказали, что раньше пенсионерка работала детским врачом, пишет E1.ru. Некоторое время назад в квартире сломался замок, и теперь вместо него установлена деревянная палка.