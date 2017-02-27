14-летний тхэквондист из Екатеринбурга попал в больницу с тяжелыми травмами после соревнований

Тхэквондист из Екатеринубрга накануне попал в больницу Санкт-Петербурга прямо с соревнований.

14-летний спортсмен получил травму селезёнки и был госпитализирован в Детскую больницу №5. Кроме того, ему диагностировали закрытую травму живота. Сейчас его состояние расценивается как тяжелое, пишет издание «Новости Купчино».



Известно, что екатеринбуржец принимал участие в соревнованиях по тхэквондо в клубе «Комета» в Купчино.



Тренер Владимир Морозов, прибывший со школьником в Петербург, уже дал показания в полиции. Была организована проверка по факту произошедшего.