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Новости Нижнего Тагила

14-летний тхэквондист из Екатеринбурга попал в больницу с тяжелыми травмами после соревнований

27 февраля 2017, 08:00Добавить новость
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Тхэквондист из Екатеринубрга накануне попал в больницу Санкт-Петербурга прямо с соревнований.

14-летний спортсмен получил травму селезёнки и был госпитализирован в Детскую больницу №5. Кроме того, ему диагностировали закрытую травму живота. Сейчас его состояние расценивается как тяжелое, пишет издание «Новости Купчино».

Известно, что екатеринбуржец принимал участие в соревнованиях по тхэквондо в клубе «Комета» в Купчино.

Тренер Владимир Морозов, прибывший со школьником в Петербург, уже дал показания в полиции. Была организована проверка по факту произошедшего.

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