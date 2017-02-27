Не соблюдавший санитарные нормы маникюрный салон в Новоуральске закрыт до устранения нарушений

Проверку инициировали после жалобы клиентки салона.

Специалистом-экспертом отдела Межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства было выявлено

множество нарушений санитарных и эпидемиологических норм, сообщает пресс-служба УФССП.

Персонал салона не имел санитарных книжек, не проходил обязательную вакцинацию и медицинские осмотры. Помещение и инвентарь не проходили должную дезинфекцию, бытовая химия хранилась в месте приема пищи, уборочный инвентарь не имеет соответствующих маркировок. Также в маникюрном помещении небыли установлены раковины для мытья рук, стирка рабочей одежды производилась в домашних условиях без использования спецсредств.

Судебные приставы дали владельцам салона 90 дней на устранение нарушений, на этот период деятельность организации приостановлена.