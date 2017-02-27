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Новости Нижнего Тагила

Не соблюдавший санитарные нормы маникюрный салон в Новоуральске закрыт до устранения нарушений

27 февраля 2017, 12:40Добавить новость
Свердловская область,Новоуральск,маникюр,санпин,прокуратура,проверка,нарушения
В Новоуральске Свердловской области была прекращена работа маникюрного салона из-за грубых нарушений СанПиН Проверку инициировали после жалобы клиентки салона. Специалистом-экспертом отдела Межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства было выявлено множество нарушений санитарных и эпидемиологических норм, сообщает пресс-служба УФССП.
 
Персонал салона не имел санитарных книжек, не проходил обязательную вакцинацию и медицинские осмотры. Помещение и инвентарь не проходили должную дезинфекцию, бытовая химия хранилась в месте приема пищи, уборочный инвентарь не имеет соответствующих маркировок. Также в маникюрном помещении небыли установлены раковины для мытья рук, стирка рабочей одежды производилась в домашних условиях без использования спецсредств.
 
Судебные приставы дали владельцам салона 90 дней на устранение нарушений, на этот период деятельность организации приостановлена.
© TagilCity.ru
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