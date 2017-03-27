Право отказа от пробы Манту может быть дано в России

По инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам детей Анны Кузнецовой в Министерстве здравоохранения всерьез задумались над правом отказа от прививки Манту.
По словам омбудсмен, многие родители неоднократно поднимали этот вопрос. Не редки случаи конфликтных ситуаций, когда из-за отсутствия пробы на туберкулез, детей не пускали в детские сады и даже школы.
Есть вариант использования других возможностей диагностики данного заболевания - флюорография, диаскин-теста, пишет Ura.ru. Однако медики уверены, что они уступают привычной «пуговке» по ряду параметров. Также интересно, что один из вариантов исследования на туберкулез – тест Т-СПОТ – стоит порядка пяти тысяч рублей, что многим не по карману.
Только при отказе от всех вариантов учебные и дошкольные заведения будут в праве не допускать детей до занятий, предполагает омбудсмен.