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Новости Нижнего Тагила

Право отказа от пробы Манту может быть дано в России

27 марта 2017, 08:50Добавить новость
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По инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам детей Анны Кузнецовой в Министерстве здравоохранения всерьез задумались над​ правом отказа от прививки Манту.

По словам омбудсмен, многие родители неоднократно поднимали этот вопрос. Не редки случаи конфликтных ситуаций, когда из-за отсутствия пробы на туберкулез, детей не пускали в детские сады и даже школы.

Есть вариант использования других возможностей диагностики данного заболевания - флюорография, диаскин-теста, пишет Ura.ru. Однако медики уверены, что они уступают привычной «пуговке» по ряду параметров. Также интересно, что один из вариантов исследования на туберкулез – тест Т-СПОТ – стоит порядка пяти тысяч рублей, что многим не по карману.

Только при отказе от всех вариантов учебные и дошкольные заведения будут в праве не допускать детей до занятий, предполагает омбудсмен. 

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