Право отказа от пробы Манту может быть дано в России

По словам омбудсмен, многие родители неоднократно поднимали этот вопрос. Не редки случаи конфликтных ситуаций, когда из-за отсутствия пробы на туберкулез, детей не пускали в детские сады и даже школы.





Есть вариант использования других возможностей диагностики данного заболевания - флюорография, диаскин-теста, пишет Ura.ru. Однако медики уверены, что они уступают привычной «пуговке» по ряду параметров. Также интересно, что один из вариантов исследования на туберкулез – тест Т-СПОТ – стоит порядка пяти тысяч рублей, что многим не по карману.



Только при отказе от всех вариантов учебные и дошкольные заведения будут в праве не допускать детей до занятий, предполагает омбудсмен.