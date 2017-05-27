| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Град, порывистый ветер и сильные дожди ожидаются в Нижнем Тагиле с 26 по 28 мая

27 мая 2017, 09:35Добавить новость
безопасность,гроза,ветер,проливной дождь,дождь,дожди,ЧС,ЧП,осторожно,экология,ЕДДС,непогода,погода
ЕДДС администрации Нижнего Тагила предупреждает об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается в Нижнем Тагиле в последние выходные дни мая.

С 26 по 28 мая в Нижнем Тагиле пройдут проливные дожди. Порывистый ветер до 20-25 м/с, крупный град и сильные грозы могут стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Предупреждение дачникам: опасное метеорологическое явление может вызвать затопление участков земли, дождевой паводок, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур и растений, разрушение небольших построек, падение деревьев, повал кустарников.

Владельцам транспорта следует быть осторожными на дорогах и выполнять ПДД. Также в это время возможны нарушения ЛЭП, воздушных линий связи и инженерных сетей ЖКХ.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
+2
Свердловская область
Нижний Тагил
+2
утром: +10
днем: +9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
Прогнозы синоптиков оправдались: шквальный ветер, град и проливной дождь прошли в районе ВМЗ Нижнего Тагила (ФОТО) вчера, 17:00
Резкое похолодание снова придет в Нижний Тагил 21 мая, 14:35
Усиление ветра до 25 м/с ожидается в Нижнем Тагиле 2 апреля, 18:30

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 1080
Подписаться на новости