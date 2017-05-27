Град, порывистый ветер и сильные дожди ожидаются в Нижнем Тагиле с 26 по 28 мая

С 26 по 28 мая в Нижнем Тагиле пройдут проливные дожди. Порывистый ветер до 20-25 м/с, крупный град и сильные грозы могут стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий.



Предупреждение дачникам: опасное метеорологическое явление может вызвать затопление участков земли, дождевой паводок, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур и растений, разрушение небольших построек, падение деревьев, повал кустарников.



Владельцам транспорта следует быть осторожными на дорогах и выполнять ПДД. Также в это время возможны нарушения ЛЭП, воздушных линий связи и инженерных сетей ЖКХ.