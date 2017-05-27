План мероприятий по подготовке и проведению работ во время паводка в 2017 году спешно выполнен

Все работы по подготовке паводка в 2017 году завершены. Результаты проведения паводкового периода обсудили в администрации Нижнего Тагила, которое провел Сергей Носов.
Мэр Нижнего Тагила провел совещание на тему прохождения весеннего половодья на территории Нижнетагильского городского округа. Основным докладчиком выступил Андрей Жбанов, начальник городского отдела защиты населения.
Он рассказал о том, что подготовка к паводку началась 16 января 2017 года, и все мероприятия были выполнены качественно и в срок. Он отметил, что большую помощь в информационной работе оказали тагильские СМИ.
Глава администрации города подчеркнул:
Паводок прошлого года нас серьезно напугал, в результате в этом году мероприятия по подготовке к нему были проведены на очень высоком уровне. Такая работа должна стать системой.