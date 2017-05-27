| регистрация
Новости Нижнего Тагила

План мероприятий по подготовке и проведению работ во время паводка в 2017 году спешно выполнен

27 мая 2017, 20:10Добавить новость
администрация,безопасность,город,Нижний Тагил,Носов,Свердловская область,экология,паводок,сергей носов,совещание,мероприятия,подготовка,проведение
Все работы по подготовке паводка в 2017 году завершены. Результаты проведения паводкового периода обсудили в администрации Нижнего Тагила, которое провел Сергей Носов.

Мэр Нижнего Тагила провел совещание на тему прохождения весеннего половодья на территории Нижнетагильского городского округа. Основным докладчиком выступил Андрей Жбанов, начальник городского отдела защиты населения.

 

Он рассказал о том, что подготовка к паводку началась 16 января 2017 года, и все мероприятия были выполнены качественно и в срок. Он отметил, что большую помощь в информационной работе оказали тагильские СМИ.

Глава администрации города подчеркнул:

Паводок прошлого года нас серьезно напугал, в результате в этом году мероприятия по подготовке к нему были проведены на очень высоком уровне. Такая работа должна стать системой.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , ,
Лаборатория мониторинга окружающей среды будет создана в Нижнем Тагиле 17 мая, 14:10
Вопросы содержания кладбищ Нижнего Тагила обсуждались на выездном совещании мэра 18 апреля, 11:05
Рекомендации по реабилитации Черноисточинского пруда были даны РосНИИВХ тагильским чиновникам еще 15 лет назад 3 ноября 2016, 11:45

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 167
Подписаться на новости