План мероприятий по подготовке и проведению работ во время паводка в 2017 году спешно выполнен

Мэр Нижнего Тагила провел совещание на тему прохождения весеннего половодья на территории Нижнетагильского городского округа. Основным докладчиком выступил Андрей Жбанов, начальник городского отдела защиты населения.

Он рассказал о том, что подготовка к паводку началась 16 января 2017 года, и все мероприятия были выполнены качественно и в срок. Он отметил, что большую помощь в информационной работе оказали тагильские СМИ.





Глава администрации города подчеркнул:



