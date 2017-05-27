| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Прогнозы синоптиков оправдались: шквальный ветер, град и проливной дождь прошли в районе ВМЗ Нижнего Тагила (ФОТО)

27 мая 2017, 17:00Добавить новость
безопасность,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,непогода,пасмурная погода,погода,прогноз,прогноз погоды,прогнозы погоды,ливень,дожди,проливной дождь,дождь,град,синоптики,метеорологические условия,метеорологи,горожане,тагильчане,вмз,интернет,сайт

Как и обещали метеорологи, в Нижнем Тагиле произошло резкое ухудшение погоды. 

Тагильчане поделились своими впечатлениями в своих видео и фотоматериалах в социальных сетях о погоде, которая застала их врасплох на улице вечером 26 мая.

Напомним, синоптики сообщили заранее о предстоящих изменениях в погоде с 26 по 28 мая.

Майская гроза в районе ВМЗ сопровождалась сильным частым градом. Крупинки льда размером с крупные горошины барабанили по стеклам машин, домов и головам прохожих, которые не успели спрятаться в укрытии от стремительно начавшегося града.

безопасность,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,непогода,пасмурная погода,погода,прогноз,прогноз погоды,прогнозы погоды,ливень,дожди,проливной дождь,дождь,град,синоптики,метеорологические условия,метеорологи,горожане,тагильчане,вмз,интернет,сайтбезопасность,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,непогода,пасмурная погода,погода,прогноз,прогноз погоды,прогнозы погоды,ливень,дожди,проливной дождь,дождь,град,синоптики,метеорологические условия,метеорологи,горожане,тагильчане,вмз,интернет,сайтбезопасность,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,непогода,пасмурная погода,погода,прогноз,прогноз погоды,прогнозы погоды,ливень,дожди,проливной дождь,дождь,град,синоптики,метеорологические условия,метеорологи,горожане,тагильчане,вмз,интернет,сайтбезопасность,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,непогода,пасмурная погода,погода,прогноз,прогноз погоды,прогнозы погоды,ливень,дожди,проливной дождь,дождь,град,синоптики,метеорологические условия,метеорологи,горожане,тагильчане,вмз,интернет,сайт

 

Многие не имели зонтов и дождевиков, поэтому сильный ливень промочил до нитки горожан. Грозовые тучи застилали небо, молнии сверкали на небе устрашающе. Стихия захватила весь микрорайон.

безопасность,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,непогода,пасмурная погода,погода,прогноз,прогноз погоды,прогнозы погоды,ливень,дожди,проливной дождь,дождь,град,синоптики,метеорологические условия,метеорологи,горожане,тагильчане,вмз,интернет,сайтбезопасность,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,непогода,пасмурная погода,погода,прогноз,прогноз погоды,прогнозы погоды,ливень,дожди,проливной дождь,дождь,град,синоптики,метеорологические условия,метеорологи,горожане,тагильчане,вмз,интернет,сайтбезопасность,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,непогода,пасмурная погода,погода,прогноз,прогноз погоды,прогнозы погоды,ливень,дожди,проливной дождь,дождь,град,синоптики,метеорологические условия,метеорологи,горожане,тагильчане,вмз,интернет,сайтбезопасность,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,непогода,пасмурная погода,погода,прогноз,прогноз погоды,прогнозы погоды,ливень,дожди,проливной дождь,дождь,град,синоптики,метеорологические условия,метеорологи,горожане,тагильчане,вмз,интернет,сайт

 

В выходные погода продолжит быть неспокойной и сырой. Ожидаются ливневые дожди, грозы и град, сообщает Е1.RU

безопасность,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,непогода,пасмурная погода,погода,прогноз,прогноз погоды,прогнозы погоды,ливень,дожди,проливной дождь,дождь,град,синоптики,метеорологические условия,метеорологи,горожане,тагильчане,вмз,интернет,сайтбезопасность,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,непогода,пасмурная погода,погода,прогноз,прогноз погоды,прогнозы погоды,ливень,дожди,проливной дождь,дождь,град,синоптики,метеорологические условия,метеорологи,горожане,тагильчане,вмз,интернет,сайтбезопасность,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,непогода,пасмурная погода,погода,прогноз,прогноз погоды,прогнозы погоды,ливень,дожди,проливной дождь,дождь,град,синоптики,метеорологические условия,метеорологи,горожане,тагильчане,вмз,интернет,сайт

Фото, видео: ВКонтакте

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
+2
Свердловская область
Нижний Тагил
+2
утром: +10
днем: +9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
Резкое похолодание снова придет в Нижний Тагил 21 мая, 14:35
Бабье лето в Нижний Тагил не придет: таков прогноз синоптиков 16 сентября 2016, 09:30
Первое настоящее тепло придет в Нижний Тагил 20 мая 19 мая, 11:35 3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 1764
Подписаться на новости