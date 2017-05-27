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Новости Нижнего Тагила

Только одно озеро из 23 водных объектов Среднего Урала рекомендовано Роспотребнадзором использовать для купания

27 мая 2017, 21:00Добавить новость
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По состоянию на 26 мая 2017 года только озеро Щучье после проверки Роспотребнадзора может быть рекомендовано для купания в Свердловской области.

Ежегодно Управление Роспотребнадзора Свердловской области проводит мониторинг состояния воды в зонах купания. На Среднем Урале таких мест зарегистрировано 105. Они расположены в 75 водных объектах региона.

 С 1 по 22 мая были взяты и исследованы пробы из 23 водоемов. Согласно полученным результатам проверки, имеет соответствующие санэпидзаключение и полностью соответствуют санитарным нормам только озеро Щучье. 

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