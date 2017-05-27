Только одно озеро из 23 водных объектов Среднего Урала рекомендовано Роспотребнадзором использовать для купания

По состоянию на 26 мая 2017 года только озеро Щучье после проверки Роспотребнадзора может быть рекомендовано для купания в Свердловской области.

Ежегодно Управление Роспотребнадзора Свердловской области проводит мониторинг состояния воды в зонах купания. На Среднем Урале таких мест зарегистрировано 105. Они расположены в 75 водных объектах региона.





С 1 по 22 мая были взяты и исследованы пробы из 23 водоемов. Согласно полученным результатам проверки, имеет соответствующие санэпидзаключение и полностью соответствуют санитарным нормам только озеро Щучье.