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Новости Нижнего Тагила

Регистраторы поликлиник Екатеринбурга пройдут тренинг по общению с конфликтными посетителями

27 июля 2017, 08:30Добавить новость
безопасность,больница,медицина,образование,Россия,Свердловская область,регистратура,медики,пациенты,стресс
Сотрудники регистратуры детской больницы №15 и городской больницы №2 в столице Урала пройдут специальное обучение по правилам общения с пациентами, находящимися в состоянии стресса.

Регистраторов научат, как вести переговоры, в том числе телефонные, с посетителями, находящимися в стрессе из-за болезни или в расстроенных чувствах. Кроме того, сотрудники будут знать, как не допускать конфликты с посетителями и как урегулировать неприятные инциденты в случае возникновения.

Это авторский трехдневный тренинг, разработанный одной из страховых компаний Москвы, передает Znak.com. Он уже был успешно применён в ряде городов России.

Если ценность курсов подтвердится, то на обучение пойдут сотрудники регистратур других медучреждений Екатеринбурга.

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