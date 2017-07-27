Регистраторы поликлиник Екатеринбурга пройдут тренинг по общению с конфликтными посетителями

Сотрудники регистратуры детской больницы №15 и городской больницы №2 в столице Урала пройдут специальное обучение по правилам общения с пациентами, находящимися в состоянии стресса.
Регистраторов научат, как вести переговоры, в том числе телефонные, с посетителями, находящимися в стрессе из-за болезни или в расстроенных чувствах. Кроме того, сотрудники будут знать, как не допускать конфликты с посетителями и как урегулировать неприятные инциденты в случае возникновения.
Это авторский трехдневный тренинг, разработанный одной из страховых компаний Москвы, передает Znak.com. Он уже был успешно применён в ряде городов России.
Если ценность курсов подтвердится, то на обучение пойдут сотрудники регистратур других медучреждений Екатеринбурга.