Места отдыха горожан были проверены экстренными службами Нижнего Тагила (ФОТО)

23 августа совместный рейд по местам отдыха тагильчан организовали специалисты Центра защиты населения, МЧС, отдела гражданской защиты населения, противопожарных служб. Они провели профилактические беседы с гражданами, которые отдыхали на территории Выйского пруда, парка Народный, Муринских прудов.



Как передаёт Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил, отдыхающим напомнили правила безопасности при нахождении вблизи источников воды и разведении костра в районах лесополосы. Также тагильчанам были розданы памятки с телефонами экстренных служб.

Фото: Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил