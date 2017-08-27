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Новости Нижнего Тагила

Места отдыха горожан были проверены экстренными службами Нижнего Тагила (ФОТО)

27 августа 2017, 09:35Добавить новость
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В Нижнем Тагиле подходит к финалу акция «Вода - безопасная территория», в рамках которой экстренные службы города провели рейд по местам отдыха горожан.

23 августа совместный рейд по местам отдыха тагильчан организовали специалисты Центра защиты населения, МЧС, отдела гражданской защиты населения, противопожарных служб. Они провели профилактические беседы с гражданами, которые отдыхали на территории Выйского пруда, парка Народный, Муринских прудов.

Как передаёт Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил, отдыхающим напомнили правила безопасности при нахождении вблизи источников воды и разведении костра в районах лесополосы. Также тагильчанам были розданы памятки с телефонами экстренных служб.


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Фото: Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил
 
 
 
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