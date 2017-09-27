| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Вспышка энтеровирусных инфекций зафиксирована в Нижнем Тагиле

27 сентября 2017, 15:30Добавить новость
Нижний Тагил,дети,детские сады,энтеровирусы,заболевания,менингит,Роспотребнадзор

83 маленьких тагильчанина болеют энтеровирусными заболеваниями.

Эпидемиологи Свердловской области предупреждают о вспышке энтеровирусных заболеваний. Так, в детских садах Нижнего Тагила рекомендуется закрывать на карантин те группы, в которых есть подозрение на заражение энтеровирусами хотя бы у двух воспитанников.

 

По данным, полученным 25 сентября, в Нижнем Тагиле энтеровирусными заболеваниями страдают 83 малыша. Этот показатель выше прошлогоднего в три раза, сообщает АН «Между строк».

 

Как сообщили в Роспотребнадзоре региона, сезон заболеваемости энтеровирусами продлится до октября. При этом отмечается, что у части маленьких тагильчан выявлен серозный менингит.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Новые частные детсады с ясельными группами появятся в Нижнем Тагиле
4 сентября, 20:05
1 2
Более 46 млн рублей выделено на образование детей-инвалидов Свердловской области
29 августа, 13:50
1 0
Заболевания энтеровирусными инфекциями в Нижнем Тагиле вдвое превысили показатели по области
28 августа, 22:05
0 5

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 514
Подписаться на новости