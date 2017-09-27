Вспышка энтеровирусных инфекций зафиксирована в Нижнем Тагиле

83 маленьких тагильчанина болеют энтеровирусными заболеваниями.

Эпидемиологи Свердловской области предупреждают о вспышке энтеровирусных заболеваний. Так, в детских садах Нижнего Тагила рекомендуется закрывать на карантин те группы, в которых есть подозрение на заражение энтеровирусами хотя бы у двух воспитанников.

По данным, полученным 25 сентября, в Нижнем Тагиле энтеровирусными заболеваниями страдают 83 малыша. Этот показатель выше прошлогоднего в три раза, сообщает АН «Между строк».

Как сообщили в Роспотребнадзоре региона, сезон заболеваемости энтеровирусами продлится до октября. При этом отмечается, что у части маленьких тагильчан выявлен серозный менингит.