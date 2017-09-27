Нижнетагильские энергетики провели совместные учения с оперативными службами (ФОТО)

22 сентября прошли показательные совместные тактико-специальные учения энергетиков МУП «Тагилэнерго» и оперативных служб города. В соответствии с легендой, при проведении сварочных работ внутри помещения в котельной «Краснокаменская» произошло возгорание оборудования. Рабочие, проводившие сварку, получили повреждения различной степени тяжести.



Действуя согласно инструкциям, работники перекрыли газопровод, эвакуировали пострадавшего и вызвали к месту «происшествия» оперативные службы. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, после чего ремонтники приступили к восстановлению оборудования.



Как сообщает ЦЗН Нижнего Тагила, электрики и сотрудники оперативных служб действовали слаженно и в рамках имеющихся инструкции. Это позволило быстро ликвидировать аварию и не допустить жертв среди гражданского населения.



Фото: Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил