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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильские энергетики провели совместные учения с оперативными службами (ФОТО)

27 сентября 2017, 06:05Добавить новость
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В рамках проверки готовности населения Нижнего Тагила к чрезвычайным ситуациям оперативные службы города провели тактико-специальные учения совместно с энергетиками МУП «Тагилэнерго».

22 сентября прошли показательные совместные тактико-специальные учения энергетиков МУП «Тагилэнерго» и оперативных служб города. В соответствии с легендой, при проведении сварочных работ внутри помещения в котельной «Краснокаменская» произошло возгорание оборудования. Рабочие, проводившие сварку, получили повреждения различной степени тяжести.

Действуя согласно инструкциям, работники перекрыли газопровод, эвакуировали пострадавшего и вызвали к месту «происшествия» оперативные службы. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, после чего ремонтники приступили к восстановлению оборудования.

Как сообщает ЦЗН Нижнего Тагила, электрики и сотрудники оперативных служб действовали слаженно и в рамках имеющихся инструкции. Это позволило быстро ликвидировать аварию и не допустить жертв среди гражданского населения.


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Фото: Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил
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