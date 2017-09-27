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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане приглашаются посчитать птиц в Дни наблюдения пернатых

27 сентября 2017, 08:00Добавить новость
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30 сентября и 1 октября тагильчан призывают посчитать птиц. Дело в том, что во всем мире проходят Дни наблюдений пернатых.

Эта акция уже стала традиционной для Висимского биосферного заповедника. Мероприятие призвано познакомить горожан с видами и количеством птиц. Среди участников ожидают дошкольников, школьников, родителей, учителей, профессиональных орнитологов и любителей.

В заповеднике рассказали, как можно поучаствовать в увлекательном мероприятии. Необходимо выйти куда угодно на прогулку и, прислушавшись к природе, посчитать окружающих птиц. По возможности можно записывать вид каждой особи, если они вам знакомы. После прогулки нужно заполнить анкету на сайте Союза охраны птиц России, затем каждому участнику присовят электронный сертификат.

В Висимском заповеднике отметили, что свердловчане всегда активно участвуют в этой акции.

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