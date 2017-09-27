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Новости Нижнего Тагила

Жители России смогут оставлять жалобы на врачей на сайте госуслуг

27 сентября 2017, 13:30Добавить новость
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Минздрав РФ введет на сайте госуслуг новый сервис, с помощью которого пользователи портала могут поделиться мнением о медицинских услугах и оставлять жалобы.

Сервис запуститься в ноябре 2017 года и будет тестироваться до декабря 2018 года. Минздрав планирует, что после испытательного срока услуга будет иметь статус «постоянной».

 

Запуск сервиса проходит в рамках проекта по внедрению информационных технологий в организацию медпомощи, а также ее улучшению.

 

Итоги работы экспериментального сервиса будут подведены весной 2019 года, пишет «Уралинформбюро».

 

 
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