Годовалая девочка из Краснотурьинска получила инвалидность из-за врачебной ошибки: семье выплатят 600 тысяч рублей

В возрасте год и месяц у малышки начались осложнения после прививки БЦЖ. Диагноз был поставлен неверно, в результате чего началось ухудшение, пишет «Комсомольская правда-Урал». Если бы диагноз был поставлен правильно и своевременно, уверены эксперты, осложнений можно было бы избежать.



Девочке провели две сложных операции. Кроме того, ребенку была присвоена группа инвалидности. Прокурор убедил суд назначить выплату морального вреда в сумме 600 тысяч рублей. Мать ребенка приняла предложение по мировому соглашению.