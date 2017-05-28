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Новости Нижнего Тагила

Свердловские спасатели проверяют пляжи в преддверии летнего сезона (ФОТО)

28 мая 2017, 11:30Добавить новость
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Спасатели Свердловской области начали масштабную проверку пляжей на территории региона. Это связано с тем, что с наступлением сезона количество несчастных случаев увеличивается. Летом прошлого года, к примеру, на водоемах утонули 83 свердловчанина, 15 из которых – дети.

Большинство мест, где купаются люди, не предназначены для купания. Органы местного самоуправления, считают в МЧС России по региону, не уделяют должного внимания обустройству пляжей.

В 2017 году заявок на освидетельствование пляжей не поступало. В прошлом – только 10 из 19 заявленных прошли проверку.

 

Были признаны безопасными только 10, из них 3 муниципальных: в Кушвинском, Новоуральском городских округах, г. Среднеуральске и 7 на территории турбаз и санаториев. В этом году заявок на освидетельствование пляжей в Главное управление МЧС России по Свердловской области пока не поступало, -- передает пресс-служба ведомства.

 

Отметим, что для подготовки пляжей к массовому купанию необходимо обеспечить несколько пунктов. Это очистка дна водоема, ограждение зоны для купания, наличие информационного стенда, дежурство спасателей и многое другое. Тем не менее сотрудники МЧС не в силах запретить свердловчанам посещение неподготовленных мест. Поэтому они в очередной раз напоминают – «Твоя безопасность – в твоих руках».

 

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Фото: МЧС России по Свердловской области

 

Также напомним, что Роспотребнадзор рекомендовал для купания только одно из 23-х озёр на Среднем Урале.

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