Браконьер заплатит 323 тысячи рублей за убийство лосей в лесах Свердловской области

Прокуратура Белоярского района обратилась в суд с намерением привлечь к ответственности жителя Свердловской области за крупный ущерб экологии Среднего Урала, сообщает Областная газета.



Штраф, назначенный судом, составил 323 тысячи рублей: 200 – за самку, 120 – за самца и еще 3 тысячи за нарушение правил получения разрешения на добычу двух обитателей леса.



Преступление, совершённое свердловчанином, расценивается как крупный ущерб.