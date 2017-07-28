| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Браконьер заплатит 323 тысячи рублей за убийство лосей в лесах Свердловской области

28 июля 2017, 06:30Добавить новость
деньги,животные,насилие,прокуратура,Россия,Свердловская область,суд,уголовное дело,штраф,экология,браконьеры,белоярский,охота,лось
Свердловчанин по решению суда заплатит крупный штраф за убийство двух лосей.

Прокуратура Белоярского района обратилась в суд с намерением привлечь к ответственности жителя Свердловской области за крупный ущерб экологии Среднего Урала, сообщает Областная газета.

Штраф, назначенный судом, составил 323 тысячи рублей: 200 – за самку, 120 – за самца и еще 3 тысячи за нарушение правил получения разрешения на добычу двух обитателей леса.

Преступление, совершённое свердловчанином, расценивается как крупный ущерб. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

460 бурых медведей будут убиты охотниками Свердловской области в новом сезоне
25 июля, 09:30
3 4
Дело об избиении детского хирурга в Нижнем Тагиле было передано в суд
1 июля, 11:00
5 0
Студент из Алапаевска попадёт под суд за угрозу инспектору ГИБДД
22 июня, 08:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 79
Подписаться на новости