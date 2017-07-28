Браконьер заплатит 323 тысячи рублей за убийство лосей в лесах Свердловской области

Свердловчанин по решению суда заплатит крупный штраф за убийство двух лосей.
Прокуратура Белоярского района обратилась в суд с намерением привлечь к ответственности жителя Свердловской области за крупный ущерб экологии Среднего Урала, сообщает Областная газета.
Штраф, назначенный судом, составил 323 тысячи рублей: 200 – за самку, 120 – за самца и еще 3 тысячи за нарушение правил получения разрешения на добычу двух обитателей леса.
Преступление, совершённое свердловчанином, расценивается как крупный ущерб.