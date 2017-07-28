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Новости Нижнего Тагила

Чиновники ответят за вырубку 37 хвойных деревьев на улице Смелянского в Нижнем Тагиле

28 июля 2017, 13:00Добавить новость
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Глава администрации Нижнего Тагила провел совещание На нем обсуждался вопрос, касающийся незаконной вырубки деревьев при строительстве в Нижнем Тагиле. 

В администрации Нижнего Тагила проведено аппаратное совещание, на котором мэр города обратил особое внимание на вырубку хвойных деревьев, которая была произведена на улице Смелянского.

В частности, Сергей Носов обратился к ответственным чиновникам и сказал:

Я хотел бы, чтобы прокуратура вам напомнила, сколько деревьев по плану шло под вырубку? Вы небрежно относитесь к хвойным деревьям на территории города Нижнего Тагила! Кстати, я давал задание на прошлой аппаратной разобраться в протоколе. Что там записано? Я попросил общественность разобраться, и мне доложили, что на пути дороги улицы Смелянского срублено 37 из 39 хвойных деревьев.


Сергей Носов заявил, что за это кто-то ответит. И не только за загубленные деревья, но и за то, что не было продумано заранее, что делать с деревьями. Он подчеркнул, что даже если это не было заложено в проекте, деревья срубать было нельзя.

Он сказал:

Если у вас в проекте не было предусмотрено этих вещей, то тогда должны были остановиться и стоять, задавая вопрос: а что же нам с ними делать? А если это было предусмотрено, то должны были быть продуманы меры для компенсации этих потерь.



Сергей Носов дал поручение ответственным лицам вместе с природоохранной прокуратурой разобраться со всеми, кто отвечает за эти вопросы и предоставить отчет к следующему совещанию по экологии о том, что должны были сделать и что они не сделали в данном конкретном случае.

В завершение совещания Сергей Носов отметил:

По закону это определит прокурор, а по дисциплинарной ответственности за невыполнение или халатное отношение к своим должностным обязанностям передо мной ответят чиновники.

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