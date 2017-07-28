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Новости Нижнего Тагила

Дефибрилляторы появятся в России в местах массового скопления людей

28 июля 2017, 15:35Добавить новость
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В России места массового скопления людей оснастят АНД - автоматическими наружными дефибрилляторами.

Сотрудники аэропортов, поликлиник, театров, вокзалов и подобных учреждений, где скапливается много людей, получат в распоряжение дефибрилляторы, об этом сообщает газета «Известия»

Минздрав и Минромторг РФ уже начали реализовывать данную инициативу. В ближайшие годы это нововведение будет внедрено в России повсеместно.За рубежом АНД ежегодно спасают жизни тысяч людей, которые просто не дожили бы до приезда скорой помощи.

Стюардессы, полицейские, охранники, проводники поездов будут обучаться этому специально. В дальнейшем планируется, что даже школьников будут обучать основам реанимации. 

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