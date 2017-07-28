Дефибрилляторы появятся в России в местах массового скопления людей

В России места массового скопления людей оснастят АНД - автоматическими наружными дефибрилляторами.

Сотрудники аэропортов, поликлиник, театров, вокзалов и подобных учреждений, где скапливается много людей, получат в распоряжение дефибрилляторы, об этом сообщает газета «Известия».





Минздрав и Минромторг РФ уже начали реализовывать данную инициативу. В ближайшие годы это нововведение будет внедрено в России повсеместно.За рубежом АНД ежегодно спасают жизни тысяч людей, которые просто не дожили бы до приезда скорой помощи.





Стюардессы, полицейские, охранники, проводники поездов будут обучаться этому специально. В дальнейшем планируется, что даже школьников будут обучать основам реанимации.