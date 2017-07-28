Качество пищевой продукции в Нижнем Тагиле улучшилось

В последнее время в Нижнем Тагиле наблюдается улучшение качества пищевых продуктов.

На проведенном в администрации города совещании по экологии, было доложено, что за семь месяцев 2017 года показатели качества пищевой продукции в Нижнем Тагиле улучшились.





На проведенном совещании Сергею Носову доложили:





По результатам проведенного мониторинга, 2,5% молочной продукции показали неудовлетворительные пробы. Это меньше, чем было в 2016 году. Вызывает озабоченность качество салатной продукции: оно все еще остается неудовлетворительным. Некачественными оказались 10,3% из общего количества взятых проб.

Сейчас – начало активной торговли бахчевыми – арбузами, дынями. В связи с этим надзорным ведомством организован также мониторинг данной продукции.