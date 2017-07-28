| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Качество пищевой продукции в Нижнем Тагиле улучшилось

28 июля 2017, 14:05Добавить новость
безопасность,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,качество,качество продуктов,мониторинг,пробы,молочная продукция,продукты,продукты питания,продукция,арбузы
В последнее время в Нижнем Тагиле наблюдается улучшение качества пищевых продуктов.

На проведенном в администрации города совещании по экологии, было доложено, что за семь месяцев 2017 года показатели качества пищевой продукции в Нижнем Тагиле улучшились.

На проведенном совещании Сергею Носову доложили:

По результатам проведенного мониторинга, 2,5% молочной продукции показали неудовлетворительные пробы. Это меньше, чем было в 2016 году. Вызывает озабоченность качество салатной продукции: оно все еще остается неудовлетворительным. Некачественными оказались 10,3% из общего количества взятых проб.

 

Сейчас – начало активной торговли бахчевыми – арбузами, дынями. В связи с этим надзорным ведомством организован также мониторинг данной продукции. 

 

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Лаборатория мониторинга окружающей среды будет создана в Нижнем Тагиле
17 мая, 14:10
3 0
Рост заболеваемости ВИЧ в Нижнем Тагиле продолжается в связи с проблемой наркомании в Нижнем Тагиле
сегодня, 15:05
0 1
Чиновники ответят за вырубку 37 хвойных деревьев на улице Смелянского в Нижнем Тагиле
сегодня, 13:00
1 0
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 221
Подписаться на новости