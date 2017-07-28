Рост заболеваемости ВИЧ в Нижнем Тагиле продолжается в связи с проблемой наркомании в Нижнем Тагиле

На совещании в администрации Нижнего Тагила, которое провел Сергей Носов, обсудили проблему

в городе.

В последнее время в Нижнем Тагиле, как и на всем Среднем Урале, выявлен рост числа заболевших ВИЧ. Несмотря на проводимую в городе профилактику, проблема остается актуальной.

Мэр города Сергей Носов отметил, что проблему необходимо решать как можно скорее, а для этого необходимо провести определенную работу:



