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Новости Нижнего Тагила

Рост заболеваемости ВИЧ в Нижнем Тагиле продолжается в связи с проблемой наркомании в Нижнем Тагиле

28 июля 2017, 15:05Добавить новость
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На совещании в администрации Нижнего Тагила, которое провел Сергей Носов, обсудили проблему ВИЧ в городе.

В последнее время в Нижнем Тагиле, как и на всем Среднем Урале, выявлен рост числа заболевших ВИЧ. Несмотря на проводимую в городе профилактику, проблема остается актуальной.

 

Мэр города Сергей Носов отметил, что проблему необходимо решать как можно скорее, а для этого необходимо провести определенную работу:

Всплеск заболеваемости ВИЧ наблюдается во всей Свердловской области. Я предлагаю уделить этому особое внимание, тем более, об этом есть запросы от населения. На принятие действенных мер, для установления, прежде всего, причин происходящих явлений, дается срок – до 1 сентября.

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