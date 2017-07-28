Рост заболеваемости ВИЧ в Нижнем Тагиле продолжается в связи с проблемой наркомании в Нижнем Тагиле

На совещании в администрации Нижнего Тагила, которое провел Сергей Носов, обсудили проблему ВИЧ в городе.
В последнее время в Нижнем Тагиле, как и на всем Среднем Урале, выявлен рост числа заболевших ВИЧ. Несмотря на проводимую в городе профилактику, проблема остается актуальной.
Мэр города Сергей Носов отметил, что проблему необходимо решать как можно скорее, а для этого необходимо провести определенную работу:
Всплеск заболеваемости ВИЧ наблюдается во всей Свердловской области. Я предлагаю уделить этому особое внимание, тем более, об этом есть запросы от населения. На принятие действенных мер, для установления, прежде всего, причин происходящих явлений, дается срок – до 1 сентября.