Потоп на дорогах, град размером с перепелиное яйцо: свердловчане рассказывают о последствиях дождя (ФОТО, ВИДЕО)

Из-за большого количества воды в Екатеринбурге образовался потоп.



Горожане делятся фотографиями наводнения на Луначарского, Донбасской, Шефской, Фронтовых Бригад, на Эльмаше в соцсетях.









Фото: Inburg.ru



В Верхней Пышме местные жители пожаловались не только на потоп, но и на крупный град.

Очень было жалко машину, все-таки лёд с неба падает, – говорит житель Верхней Пышмы. – К счастью, повреждений не осталось.

Фото и видео: E1.ru



Известно, что не обошла стороной стихия и Богдановичский район: там град выпал размером с перепелиное яйцо.

Фото: E1.ru



Отметим, что аномально жаркая погода в Нижнем Тагиле закончится с приходом осени – на этой неделе.