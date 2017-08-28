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Новости Нижнего Тагила

Потоп на дорогах, град размером с перепелиное яйцо: свердловчане рассказывают о последствиях дождя (ФОТО, ВИДЕО)

28 августа 2017, 09:00Добавить новость
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Над городами Свердловской области в последнее воскресенье лета пролились дожди. Очевидцы рассказали о выпавших осадках и их последствиях.

Из-за большого количества воды в Екатеринбурге образовался потоп.

Горожане делятся фотографиями наводнения на Луначарского, Донбасской, Шефской, Фронтовых Бригад, на Эльмаше в соцсетях.



 

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Фото: Inburg.ru


В Верхней Пышме местные жители пожаловались не только на потоп, но и на крупный град.

 

Очень было жалко машину, все-таки лёд с неба падает, – говорит житель Верхней Пышмы. – К счастью, повреждений не осталось.

 

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Фото и видео: E1.ru


Известно, что не обошла стороной стихия и Богдановичский район: там град выпал размером с перепелиное яйцо.

 

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Фото: E1.ru


Отметим, что аномально жаркая погода в Нижнем Тагиле закончится с приходом осени – на этой неделе.

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