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Новости Нижнего Тагила

Массовая гибель рыбы в Сысертском ГО стала причиной прокурорской проверки

28 августа 2017, 18:05Добавить новость
экология,Свердловская область,Исеть,рыба,вода,гибель,Мор,Большой Исток,проверка,прокуратура

На основании информации, опубликованных СМИ, Свердловская природоохранная прокуратура организует проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Исеть недалеко от поселка Большой Исток Сысертского городского округа.

Для проверки в акватории реки будут приглашены специалисты из федеральных органов по охране водных ресурсов региона.

 

По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, эксперты возьмут для исследования образцы рыбы и воды из акватории. По полученным результатам, если на то будут основания, будут приняты меры со стороны прокуратуры.

 

Напомним, что в Нижнем Тагиле берег реки Ежовка был завален мертвой рыбой.

 

 
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