Массовая гибель рыбы в Сысертском ГО стала причиной прокурорской проверки

На основании информации, опубликованных СМИ, Свердловская природоохранная прокуратура организует проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Исеть недалеко от поселка Большой Исток Сысертского городского округа.

Для проверки в акватории реки будут приглашены специалисты из федеральных органов по охране водных ресурсов региона.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, эксперты возьмут для исследования образцы рыбы и воды из акватории. По полученным результатам, если на то будут основания, будут приняты меры со стороны прокуратуры.

Напомним, что в Нижнем Тагиле берег реки Ежовка был завален мертвой рыбой.