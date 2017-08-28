Заболевания энтеровирусными инфекциями в Нижнем Тагиле вдвое превысили показатели по области

В летний сезон в Нижнем Тагиле зафиксирован рост числа заболевших энтеровирусными инфекциями. За июль 2017 года в поликлиники города обратились 60 человек с этим диагнозом, а в августе их число выросло до 112. Кроме того, процент заболеваний в Нижнем Тагиле вдвое превышает средние показатели по региону.

Также увеличивается число госпитализированных с энтеровирусной инфекцией, причем большую часть (70%) занимают дети. Зафиксированы случаи карантина в 10 детских садах по причине этого заболевания. По этому поводу прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, где Роспотребнадзор, сотрудники школ и поликлиник обсудили профилактическую работу и возможности предупреждения энтеровирусных инфекций.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, меры по профилактике будут усилены, с населением пройдет работа по информированию о методах борьбы с инфекцией. Представители Роспотребнадзора проведут проверку овощных палаток и кафе быстрого питания. Работники пищеблоков в образовательных учреждениях пройдут обязательную медкомиссию до 1 сентября, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.