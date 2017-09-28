Онкополиклиника в Нижнем Тагиле переедет из ветхого здания

В Нижнем Тагиле сменят «прописку» пульмонологическое отделение и онкополиклиника.

Поликлиника для онкобольных находилась в ветхом здании на Тагилстрое. Год назад там произошло обрушение перекрытий. К счастью, никто не пострадал.





Теперь онкополиклиника переедет в строение, которое ранее занимало пульмонологическое отделение. А оно, в свою очередь, переместится в стены отремонтированного роддома на Тагилстрое. Теперь оба учреждения будут находиться на территории медгородка, пишет «Тагильский рабочий».