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Новости Нижнего Тагила

Онкополиклиника в Нижнем Тагиле переедет из ветхого здания

28 сентября 2017, 12:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле сменят «прописку» пульмонологическое отделение и онкополиклиника. 

Поликлиника для онкобольных находилась в ветхом здании на Тагилстрое. Год назад там произошло обрушение перекрытий. К счастью, никто не пострадал.

Теперь онкополиклиника переедет в строение, которое ранее занимало пульмонологическое отделение. А оно, в свою очередь, переместится в стены отремонтированного роддома на Тагилстрое. Теперь оба учреждения будут находиться на территории медгородка, пишет «Тагильский рабочий»

 
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