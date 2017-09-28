Российские больницы откроют школам доступ к данным о здоровье учеников

Российские больницы предоставят школам доступ к медицинской тайне – состоянию здоровья детей.

Как пишут «Известия», соответствующий приказ уже разработан Минздравом и начнет действовать с 1 января 2018 года. Медиков обяжут отправлять в учебные заведения всю информацию, полученную о ребенке во время осмотров.





Некоторые работники образования уже высказались в отношении нововведения, стоит заметить, что не у всех это вызывает положительную реакцию. Так, директор московской гимназии считает, что это нарушает закон «О персональных данных».





Минздрав же оперирует тем, что все делается во благо детей, так медработники школ будут «вооружены» и располагать информацией о потенциальной опасности в случае, если у детей имеются проблемы со здоровьем.