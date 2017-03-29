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Новости Нижнего Тагила

Подготовка к паводку находится под контролем администрации Нижнего Тагила

29 марта 2017, 09:00Добавить новость
администрация,безопасность,город,Нижний Тагил,проверка,Свердловская область,Константин Захаров,паводок
В администрации Нижнего Тагила накануне состоялось совещание по вопросу подготовки к паводку. Руководители ответственных предприятий города докладывали обстановку заместителю главы города по городскому хозяйству Константину Захарову.

До обильного паводка осталось меньше месяца. В прошлом году, к примеру, активная фаза подъема уровня воды проходила с 17 по 23 апреля.

Специалисты сообщили, что вода в городе начнёт «журчать под снегом», когда погода установится на уровне 3-5 градусов Цельсия. Сомнений к полной готовности к пику паводка у организаций нет. 

 

Уровень воды в водоемах, которые находятся в зоне их ответственности, в настоящий момент ниже нормального подпорного уровня (НПУ). На Верхне-Выйском водохранилище он на отметке 204,70 метров над уровнем моря при НПУ – 205,70 м, на Нижне-Выйском – на отметке 187,15 м при НПУ – 187,75 м. На Черноисточинском пруду при НПУ, равном 220,64 м, уровень ниже, а именно 220,07 м. В Леневском водохранилище сегодня уровень воды находится на отметке 211,76 м. Энергетики рассчитывают к первому апреля довести его до 211,5 м. В Тагильском пруду он будет снижен с 190,63 м до 190,5 м, -- рассказали в пресс-службе администрации.

 

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