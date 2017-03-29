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Новости Нижнего Тагила

Спасатели и пожарные Нижнего Тагила провели эвакуацию ТЭЦ на ГГМ (ФОТО)

29 марта 2017, 08:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле на ГГМ накануне состоялись учения спасателей Центра защиты населения города, сотрудников МЧС из дежурной части №15 и нештатных аварийно-спасательных формирований.

Согласно легенде, в одном из зданий ТЭЦ случилась авария, утечка газа и пожар. Среди рабочих есть пострадавшие.

Спасатели НАСФ сначала эвакуировали первого рабочего в безопасное место. Второго достать было не просто: он находился в загазованной среде в эпицентре аварии. На его эвакуацию был направлен отряд ПСС, который в специальных костюмах проник внутрь. В это время на втором этаже спасатели тушили условный пожар.

 

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Как сообщили в пресс-службе Центра защиты населения Нижнего Тагила, все участники учений с решением задачи справились хорошо. Они отработали совместные действия, а также закрепили необходимые навыки в условиях ЧС.

 

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Фото: Центр защиты населения
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