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Новости Нижнего Тагила

Полярное сияние было видно весенним вечером над Свердловской областью (ФОТО, ВИДЕО)

29 марта 2017, 08:30Добавить новость
Россия,Свердловская область,северное сияние,звездное небо,фотограф,красота,природа,небо,Ирбит
Над Средним Уралом 27 марта из-за умеренной геомагнитной бури можно было увидеть полярное сияние. Завораживающие кадры природного явления сделал уральский фотограф Илья Янковский.

Снимал фотограф в Ирбитском районе. Примерно в девятом часу он заметил первые признаки. Явление радовало глаз около 50 минут.

За это время Илья сделал множество фотографий с большой выдержкой, а затем объединил их в видеоролик.

Он отметил, что наблюдать данное явление можно было по всей области при наличии ясного неба над северным горизонтом, пишет E1.ru.



 

Россия,Свердловская область,северное сияние,звездное небо,фотограф,красота,природа,небо,ИрбитРоссия,Свердловская область,северное сияние,звездное небо,фотограф,красота,природа,небо,Ирбит

Фото и видео: I.Yankovsky
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