Полярное сияние было видно весенним вечером над Свердловской областью (ФОТО, ВИДЕО)

Над Средним Уралом 27 марта из-за умеренной геомагнитной бури можно было увидеть полярное сияние. Завораживающие кадры природного явления сделал уральский фотограф Илья Янковский.
Снимал фотограф в Ирбитском районе. Примерно в девятом часу он заметил первые признаки. Явление радовало глаз около 50 минут.
За это время Илья сделал множество фотографий с большой выдержкой, а затем объединил их в видеоролик.
Он отметил, что наблюдать данное явление можно было по всей области при наличии ясного неба над северным горизонтом, пишет E1.ru.
Фото и видео: I.Yankovsky