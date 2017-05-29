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Торговцы выделениями бобра в Асбесте могут попасть под суд: ФАС возбудила уголовное дело

29 мая 2017, 07:45Добавить новость
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Активисты в Асбесте объявили борьбу с псевдолекарями, которые на протяжении многих лет организуют в городе продажу непонятных препаратов и газет.

Организаторы такой торговли договариваются с руководством аптек об аренде небольшой площади. Затем торгуют препаратами, которые не являются лекарствами и о составе которых можно только гадать, пишет Rupolit. Кроме того, они продают газеты якобы о здоровом образе жизни и о действенных средствах (выделения бобра). Отмечается, что на них регулярно попадаются доверчивые граждане.

Рейд по таким торговцам организовали активисты «Народного телевидения Асбеста». Они уверены, что «заезжие псевдо-лекари» нарушают закон о рекламе.

Активисты оказались достаточно настойчивыми, несмотря на некоторое безразличие правоохранительных органов. Так, накануне информация о незаконной рекламе в материалах сомнительной газеты была передана в ФАС. Антимонопольная служба отреагировала на запрос и возбудила уголовное дело по признакам нарушения законодательства РФ.

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