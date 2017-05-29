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Гора просроченных лекарств была найдена в Екатеринбурге (ФОТО)

29 мая 2017, 08:45Добавить новость
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В Екатеринбурге на Сортировке около двух недель назад местная жительница нашла гору просроченных лекарств. Спреи для горла, растворы и многое другое она обнаружила на заброшенном складе.

Сначала в нарушении заподозрили местные аптеки, однако в руководстве уверяют, что это не их вина. Они не закупают лекарства в таком количестве. Вероятно, медикаменты были вывезены со склада.

Полицейские осматривают место находки. В скором времени они направят обращение в администрацию района с просьбой убрать свалку, чтобы лекарства не были в открытом доступе.

Эксперты уверены, что опасности эти просроченные медикаменты не представляют, передает Студия-41.

 

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