Гора просроченных лекарств была найдена в Екатеринбурге (ФОТО)

Сначала в нарушении заподозрили местные аптеки, однако в руководстве уверяют, что это не их вина. Они не закупают лекарства в таком количестве. Вероятно, медикаменты были вывезены со склада.





Полицейские осматривают место находки. В скором времени они направят обращение в администрацию района с просьбой убрать свалку, чтобы лекарства не были в открытом доступе.





Эксперты уверены, что опасности эти просроченные медикаменты не представляют, передает Студия-41.