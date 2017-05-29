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Новости Нижнего Тагила

Очередное похолодание в Нижнем Тагиле: температура воздуха понизится до -6°С

29 мая 2017, 17:45Добавить новость
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ЕДДС Нижнего Тагила предупреждает о похолодании. Температура воздуха станет еще ниже.

Ночью и утром 30 мая ожидаются заморозки. Отметка термометра достигнет -6°С. Городская ЕДДС обращает внимание тагильчан на опасности, которые могут подстерегать жителей Нижнего Тагила в это время.

По причине образования ледяной корки на дорогах водителям следует быть осторожнее на автотрассах при езде во избежание ДТП. Родителям нужно позаботиться одевать детей теплее, чтобы они не простыли. Возникнут затруднения при производстве работ снаружи помещений и ремонте дорог. Возможно замерзание садово-огородных сельскохозяйственных культур и растений. 

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Комментарии (1)
Эдуард Рыбаков 29.05.2017 20:36:02 #
Вы откуда такое берёте? Ночью до -1, утром +6-9..
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