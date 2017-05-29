Упавшая на рельсы женщина в Новоуральске была спасена пассажирами

Наталья Николаевская первой увидела, что полная женщина потеряла сознание и упала на рельсы. Наталья закричала, бросила сумки и побежала к пострадавшей. Двое мужчин бросились с ней на помощь. Вместе пассажирам удалось вытащить женщину до прибытия поезда.



Очевидцы вызвали на вокзал скорую помощь. Информацию об инциденте в транспортной полиции подтвердили: увести женщину до прибытия поезда помогли неравнодушные люди. Машинист не применял экстренного торможения, пишет E1.ru.