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Упавшая на рельсы женщина в Новоуральске была спасена пассажирами

29 мая 2017, 07:15Добавить новость
город,здоровье,помощь,Свердловская область,транспорт,Новоуральск,Верх-Нейвинск,поезд,скорая помощь
В Новоуральске пассажиры спасли женщину, которая упала на рельсы перед приближающимся электропоездом. Инцидент произошел в полдень 28 мая.

Наталья Николаевская первой увидела, что полная женщина потеряла сознание и упала на рельсы. Наталья закричала, бросила сумки и побежала к пострадавшей. Двое мужчин бросились с ней на помощь. Вместе пассажирам удалось вытащить женщину до прибытия поезда.

Очевидцы вызвали на вокзал скорую помощь. Информацию об инциденте в транспортной полиции подтвердили: увести женщину до прибытия поезда помогли неравнодушные люди. Машинист не применял экстренного торможения, пишет E1.ru.

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