В Нижнем Тагиле нельзя привить ребёнка от клеща? Родители сообщают об отсутствии вакцины в городе (ФОТО)

О недоступности вакцины от клещевого энцефалита для детей журналистам TagilCity.ru рассказала мама одного из школьников.

Моему ребенку дали направление на вакцинацию из школы в Детскую поликлинику на Вагонке, так как подошло время. Но оказалось, что ни в поликлинике, ни в аптеках Нижнего Тагила детской вакцины нет вообще. Ни платно, ни бесплатно, никак. Только вакцина для детей старше 16 лет. В поликлинике развели руками. Сказали, когда будет - неизвестно. В чем причина – тоже, -- рассказала журналистам TagilCity.ru тагильчанка Екатерина.

В Детской городской больнице, в чью структуру входит вагонская поликлиника, пояснили, что в соответствии с законом, ответственность за приобретение вакцины против энцефалита лежит на плечах родителей.

В соответствии с приказом МЗ СО №1245-п от 01.10.2014 г. «Об утверждении регионального календаря профилактических прививок Свердловской области», дети старше 15 месяцев подлежат вакцинации против клещевого энцефалита за счет граждан. Вакцина приобретается через аптечную сеть, -- отметила представитель учреждения здравоохранения при разговоре с журналистом TagilCity.ru.



Представители больницы навели необходимые справки и выяснили, что в аптеках по двум адресам ещё осталась вакцина, которой можно прививать детей до 16 лет.

Адреса аптек, где можно приобрести детскую вакцину от клещевого энцефалита.

По какой-то причине вакцины нет у поставщиков и других аптечных организаций, но уточнить эту информацию вы можете узнать только у них. Вероятно, это временное явление, скоро вакцина появится вновь, -- отметили в разговоре с журналистами TagilCity.ru в Детской городской больнице Нижнего Тагила.



В настоящее время тагильчане отмечают, а медики признают, что перебои с вакциной от клещевого энцефалита периодически случаются, но обычно она вскоре вновь появляется в аптеках.