| регистрация
Новости Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле нельзя привить ребёнка от клеща? Родители сообщают об отсутствии вакцины в городе (ФОТО)

29 мая 2017, 17:55Добавить новость
Нижний Тагил,аптека,клещи,энцефалит,клещевой энцефалит,прививка,прививки,дети,поликлиника,Вагонка
В детской поликлинике Дзержинского района Нижнего Тагила родителям сказали об отсутствии вакцины от клещевого энцефалита для детей до 16 лет и не смогли посоветовать, где её искать.

О недоступности вакцины от клещевого энцефалита для детей журналистам TagilCity.ru рассказала мама одного из школьников. 

 

Моему ребенку дали направление на вакцинацию из школы в Детскую поликлинику на Вагонке, так как подошло время. Но оказалось, что ни в поликлинике, ни в аптеках Нижнего Тагила детской вакцины нет вообще. Ни платно, ни бесплатно, никак. Только вакцина для детей старше 16 лет. В поликлинике развели руками. Сказали, когда будет - неизвестно. В чем причина – тоже, -- рассказала журналистам TagilCity.ru тагильчанка Екатерина. 

 

В Детской городской больнице, в чью структуру входит вагонская поликлиника, пояснили, что в соответствии с законом, ответственность за приобретение вакцины против энцефалита лежит на плечах родителей.  

 

В соответствии с приказом МЗ СО №1245-п от 01.10.2014 г. «Об утверждении регионального календаря профилактических прививок Свердловской области», дети старше 15 месяцев подлежат вакцинации против клещевого энцефалита за счет граждан. Вакцина приобретается через аптечную сеть, -- отметила представитель учреждения здравоохранения при разговоре с журналистом TagilCity.ru.


Представители больницы навели необходимые справки и выяснили, что в аптеках по двум адресам ещё осталась вакцина, которой можно прививать детей до 16 лет.

 

Нижний Тагил,аптека,клещи,энцефалит,клещевой энцефалит,прививка,прививки,дети,поликлиника,Вагонка

Адреса аптек, где можно приобрести детскую вакцину от клещевого энцефалита.

 

По какой-то причине вакцины нет у поставщиков и других аптечных организаций, но уточнить эту информацию вы можете узнать только у них. Вероятно, это временное явление, скоро вакцина появится вновь, -- отметили в разговоре с журналистами TagilCity.ru в Детской городской больнице Нижнего Тагила.


В настоящее время тагильчане отмечают, а медики признают, что перебои с вакциной от клещевого энцефалита периодически случаются, но обычно она вскоре вновь появляется в аптеках.  

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
Специалисты ожидают рост количества клещей в 2017 году: их активность начнется в Свердловской области уже в конце марта 17 марта, 18:35 1
Вакцинация против кори продолжается в поликлиниках Нижнего Тагила 17 декабря 2016, 11:15
Более 17 000 детей примут участие в праздничной новогодней программе «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле 16 декабря 2016, 17:45 2

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (1)
Мария Янина 29.05.2017 19:37:42 #
На Ленина, 21 "а" нет вакцины, с неделю уже точно, как и во всех остальных! Ждут 01.06. во второй половине дня. Очень "хорошо"    представители поликлиники навели справки, "достоверно", а впрочем..ничего удивительного.
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 760
Подписаться на новости