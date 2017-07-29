Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле вновь наводнила мёртвая рыба (ФОТО)

Черноисточинский пруд является источником питьевого водоснабжения жителей Нижнего Тагила. 28 июля в онлайн-сообществах Нижнего Тагила и области появились фотографии, на которых видно, что в воде пруда находится мёртвая рыба. Масштаб вымирания меньше, чем в 2016 году, но, судя по снимкам, этим летом умерло более 1000 рыб.



Экологи и общественники города направили в соответствующие инстанции заявления с требованием проверки и установления виновных. Жалобы также поступили в Администрацию Нижнего Тагила, сообщает Уралинформбюро.



Напомним, что проблема вымирания рыбы в Черноисточинском пруду стала известна по всей стране в августе 2016 года. По итогам проведенного расследования ООО «Водоканал-НТ» были назначены штрафы за нарушение правил водопользования. Кроме того, руководство «Водоканала» обязали модернизировать Черноисточинский гидроузел.

Фото: Уралинформбюро.ru