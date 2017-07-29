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Новости Нижнего Тагила

Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле вновь наводнила мёртвая рыба (ФОТО)

29 июля 2017, 13:35Добавить новость
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Общественники и экологи Нижнего Тагила сообщают о том, что в Черноисточинском пруду вновь вымерла рыба. Снимки косяков мёртвой рыбы появились в социальных интернет-сообществах города и области.

Черноисточинский пруд является источником питьевого водоснабжения жителей Нижнего Тагила. 28 июля в онлайн-сообществах Нижнего Тагила и области появились фотографии, на которых видно, что в воде пруда находится мёртвая рыба. Масштаб вымирания меньше, чем в 2016 году, но, судя по снимкам, этим летом умерло более 1000 рыб.

Экологи и общественники города направили в соответствующие инстанции заявления с требованием проверки и установления виновных. Жалобы также поступили в Администрацию Нижнего Тагила, сообщает Уралинформбюро.

Напомним, что проблема вымирания рыбы в Черноисточинском пруду стала известна по всей стране в августе 2016 года.  По итогам проведенного расследования ООО «Водоканал-НТ» были назначены штрафы за нарушение правил водопользования. Кроме того, руководство «Водоканала» обязали модернизировать Черноисточинский гидроузел.

 

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Фото: Уралинформбюро.ru

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