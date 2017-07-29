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Новости Нижнего Тагила

Выходные в Свердловской области будут жаркими

29 июля 2017, 11:55Добавить новость
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Синоптики Свердловской области сообщают, что в предстоящие выходные дни погода будут сухой и жаркой. Дожди, если и будут идти, то небольшие, и лишь местами.

В связи с жаркой и сухой погодой на территории Свердловской области в выходные МЧС предупреждает о рисках возникновения пожаров в лесных зонах. Гражданам, отдыхающим в лесах, стоит внимательно следить за разведёнными кострами и полностью тушить открытые источники огня перед уходом.

Также стоит помнить о правилах поведения вблизи водоёмов, в особенности, при нахождении там с маленькими детьми. На территории Свердловской области лишь 9 пляжей признаны пригодными для купания, передаёт ГУ МЧС по Свердловской области.

В случае любых экстренных ситуаций следует незамедлительно обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

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