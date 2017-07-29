Выходные в Свердловской области будут жаркими

В связи с жаркой и сухой погодой на территории Свердловской области в выходные МЧС предупреждает о рисках возникновения пожаров в лесных зонах. Гражданам, отдыхающим в лесах, стоит внимательно следить за разведёнными кострами и полностью тушить открытые источники огня перед уходом.



Также стоит помнить о правилах поведения вблизи водоёмов, в особенности, при нахождении там с маленькими детьми. На территории Свердловской области лишь 9 пляжей признаны пригодными для купания, передаёт ГУ МЧС по Свердловской области.



В случае любых экстренных ситуаций следует незамедлительно обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».