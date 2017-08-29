Муравьи облюбовали панельные многоэтажки на ГГМ в Нижнем Тагиле

Жильцы сразу нескольких многоквартирных домов на ГГМ пожаловались редакции TagilCity.ru на проблемы с муравьями, поселившимися в их квартирах.

Относительно недавно мы переехали в квартиру в девятом подъезде дома №36 на Уральском проспекте. Раньше в квартире жила старая бабушка. Мы думали, что муравьи достались нам «в наследство». Потом оказалось, что проблемы с муравьями не только у нас. Очень неприятно, что муравьи приходят из мусоропровода, а потом гуляют по нашим кухням. Собираемся через старшую по подъезду подавать коллективную жалобу, -- говорится в одном из сообщений тагильчан.

В Роспотребнадзоре, куда планировали жаловаться жильцы, им рекомендовали прежде всего обратиться в управляющую компанию.

Обслуживающие многоквартирные жилые дома компании, будь то ТСЖ или УК, в обязательном порядке имеют договоры на проведение дезинсекции. Если возникают какие-то проблемы с насекомыми, обращаться нужно в первую очередь туда. Обращаться желательно письменно, в двух экземплярах, забирая себе копию с входящим номером. Если меры не принимаются, тогда стоит обращаться с надзорные органы - жилищную инспекцию и Роспотребнадзор, -- рассказал журналистам TagilCity.ru специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле - Станислав Варнин.



В управляющую компанию, обслуживающую конткретно этот дом, жалоб от жильцов не поступало.

Согласно договору, необходимые обработки в доме проводятся раз в квартал. При поступлении жалоб жильцов, возможны внеплановые экстренные обработки. На данный момент информации об обращениях с жалобами от жильцов дома №36 на пр. Уральский у меня нет. Мы проверим информацию, а после этого проведём необходимые мероприятия, -- пообещал журналистам TagilCity.ru заместитель директора УК «СтройСервис» Сергей.



Напомним, накануне один из жителей Нижнего Тагила столкнулся с более крупным, чем муравей насекомым - тараканом. И не где-нибудь, а испечённой для него пицце. А ранее жалобы на вредителей-грызунов (крыс и мышей) стали причиной проведения масштабной одновременной дератизации на Вагонке.