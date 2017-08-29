Туристы из Екатеринбурга отравились устрицами в Крыму

Пострадавшая от некачественного продукта екатеринбурженка Екатерина Зиновьева рассказала, что за сутки до проявления признаков отравления она вместе с супругом трапезничала в ресторане. Это место пользуется популярностью у обеспеченных людей, пишет Ura.ru.



Вскоре после ужина туристы почувствовали ухудшение состояния, которое усугубилось рвотой и мигренью. Медики диагностировали обоим острый гастроэнтероколит и прописали множество лекарств.





Предположение о том, что отравление произошло именно моллюсками, подтвердили врачи. Туристы находятся на амбулаторном лечении.





Специалисты уверены, что отравление могло произойти, если приготовленные устрицы погибли до того, как их приготовили.