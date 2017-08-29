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Новости Нижнего Тагила

Туристы из Екатеринбурга отравились устрицами в Крыму

29 августа 2017, 07:00Добавить новость
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Екатеринбуржцы на отдыхе в Крыму отравились устрицами. Супруги попали в больницу с сильнейшим отравлением.

Пострадавшая от некачественного продукта екатеринбурженка Екатерина Зиновьева рассказала, что за сутки до проявления признаков отравления она вместе с супругом трапезничала в ресторане. Это место пользуется популярностью у обеспеченных людей, пишет Ura.ru.

Вскоре после ужина туристы почувствовали ухудшение состояния, которое усугубилось рвотой и мигренью. Медики диагностировали обоим острый гастроэнтероколит и прописали множество лекарств.

Предположение о том, что отравление произошло именно моллюсками, подтвердили врачи. Туристы находятся на амбулаторном лечении.

Специалисты уверены, что отравление могло произойти, если приготовленные устрицы погибли до того, как их приготовили.

 
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