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Новости Нижнего Тагила

30 пожарных-десантников из Свердловской области отправятся на Ямал тушить лесные пожары (ФОТО)

30 июля 2017, 10:15Добавить новость
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30 пожарных-десантников из Свердловской области отправятся на Ямал для помощи в тушении бушующих там пожаров. С просьбой об этом к руководству региона обратился губернатор Ямало-Ненецкого округа.

Отправка подчиненных из Свердловской области на место распространения стихийного бедствия была организована в срочном порядке, передает Znak.com.

Известно, что в Ямало-Ненецком округе зафиксировано более 90 пожаров на площади 20 000 га. В ликвидации огня принимают участие пять бортов спецавиации МЧС РФ и еще 18 единиц авиационной техники. Среди пожарных – около 600 спасателей из разных регионов России.

 

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Фото: Znak.com, Правда УрФО
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