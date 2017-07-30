30 пожарных-десантников из Свердловской области отправятся на Ямал тушить лесные пожары (ФОТО)

Отправка подчиненных из Свердловской области на место распространения стихийного бедствия была организована в срочном порядке, передает Znak.com.



Известно, что в Ямало-Ненецком округе зафиксировано более 90 пожаров на площади 20 000 га. В ликвидации огня принимают участие пять бортов спецавиации МЧС РФ и еще 18 единиц авиационной техники. Среди пожарных – около 600 спасателей из разных регионов России.