Серовские пенсионерки жалуются на невыносимый запах хлебобулочных изделий из ближайшей пекарни

Невыносимый канцерогенный запах из пекарни не дает местным жительницам покоя. Роспотребнадзор провел проверку.

Пенсионерки Серова жалуются на удушливый запах хлебобулочных изделий, который мешает им спокойно жить. Проблемы начались в декабре 2016 года, когда в жилом доме на улице Каляева открылась пекарня «Крендель». Жительницы этого и соседних домов с тех пор ежедневно опасаются, что могут просто не проснуться утром из-за удушливого запаха.

Зимой замученным женщинам вообще приходилось ночевать на балконе в валенках и тулупах. Как рассказывают местные жительницы, они вынуждены регулярно вызывать скорую помощь. Участились жалобы на учащенное сердцебиение, головные боли и высокое давление.





Мне пришлось снимать квартиру у знакомых, чтобы нормально выспаться. Летом уезжаю в сад и стараюсь в квартире не появляться, -- пожаловалась Галина Рязанцева, проживающая в злополучном доме.

Пенсионерки обратились в службу Роспотребнадзора за выяснением ситуации. В присутствии работников пекарни представитель службы провел замеры в одной из квартир. Однако лабораторные испытания показали, что параметры всех произведенных замеров полностью соответствуют нормативным документам. Повторная проверка с участием главы города Елены Бердниковой также никаких нарушений не обнаружила.

Как рассказывает СеровГлобус, пенсионерки возмущены такими результатами, но борьбу не прекращают. Жительницы всеми силами намерены разобраться с пекарней, которая не дает им спокойно жить в собственных квартирах.