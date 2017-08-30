2000 рублей к квартплате будут добавлены жителям Нижнего Тагила за складирование мусора в подъездах (ФОТО)

О том, что складирующие мусор на лестничных клетках многоэтажных домов жильцы будут платить дополнительно 2000 рублей, журналистам TagilCity.ru сообщили жители Вагонки.



В управляющей компании, разместившей объявление, попросили не относиться к нему буквально.

Конечно, никаких дополнительных плат мы не взимаем и не планируем. Эти объявления - психологический ход, с помощью которого мы стараемся дисциплинировать жильцов. Ведь оставление мусора на лестничных маршах это не только нарушение противопожарной безопасности, но создание условий для кормления и размножения грызунов и насекомых. Как вы знаете, они стали в нашем районе серьёзной проблемой, -- отметила в разговоре с журналистами TagilCity.ru директор УК Дзержинского района Елена Колесова.