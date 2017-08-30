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Новости Нижнего Тагила

2000 рублей к квартплате будут добавлены жителям Нижнего Тагила за складирование мусора в подъездах (ФОТО)

30 августа 2017, 18:30Добавить новость
Нижний Тагил,мусор,мусоропровод,подъезд,лестница,грызуны,насекомые,крысы,мыши,Вагонка,УК Дзержинского района,Дзержинский район
В Дзержинском районе Нижнего Тагила на подъездах домов появились предупреждения о том, что оставляющие на лестничных клетках мусор жильцы будут платить 2000 рублей дополнительно к квартплате.

О том, что складирующие мусор на лестничных клетках многоэтажных домов жильцы будут платить дополнительно 2000 рублей, журналистам TagilCity.ru сообщили жители Вагонки.

В управляющей компании, разместившей объявление, попросили не относиться к нему буквально. 

 

Конечно, никаких дополнительных плат мы не взимаем и не планируем. Эти объявления - психологический ход, с помощью которого мы стараемся дисциплинировать жильцов. Ведь оставление мусора на лестничных маршах это не только нарушение противопожарной безопасности, но создание условий для кормления и размножения грызунов и насекомых. Как вы знаете, они стали в нашем районе серьёзной проблемой, -- отметила в разговоре с журналистами TagilCity.ru директор УК Дзержинского района Елена Колесова. 

 

Нижний Тагил,мусор,мусоропровод,подъезд,лестница,грызуны,насекомые,крысы,мыши,Вагонка,УК Дзержинского района,Дзержинский район

Фото: 30 августа, 2017 г.


Напомним, большое количество жалоб на крыс и мышей на Вагонке подтолкнуло власти к проведению масштабной, общерайонной и одновременной дератизации

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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